Til EM med sjølvlaga satellitt

Elevar frå Atlanten vidaregåande i Kristiansund reiser denne veka til EM på Azorene for å konkurrere med sin sjølvlaga brusbokssatelitt. Elevane vann NM på Andøya tidlegare i år, og er no klar for EM. Der blir satellitten testa under ei reell oppskyting og elevane skal forsvare prosjektet sit framfor ein jury.