Til belgisk fotball?

Sivert Heltne Nilsen frå Volda kan vere aktuell for ein overgang til den belgiske klubben Oostende. Det skriv danske Tipsbladet. Heltne Nilsen spelte for både Hødd, Vålerenga og Brann før han melde overgang til danske Horsens sist sommar. Oostende blir no trena av Kåre Ingebrigtsen.