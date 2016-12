Tidligere sandvolleyballspiller gir ut julesang

Ålesunderen Tarjei Skarlund har hatt en lang karriere som profesjonell sandvolleyballspiller. Etter London-OL i 2012 la han opp, og fire år etter debuterer han som artist.

– Jeg satte meg ned i sommer med gitaren og hadde veldig lyst til å lage musikk. Etter hvert begynte jeg å skrive på en julesang og tenkte på at det er veldig mange som sitter alene julen, forteller Skarlund.

Da sangen ble mer betydningsfull

Julen er en tid for ettertanke, og Skarlund ville nå ut med et julebudskap som tar for seg tema som ensomhet, nød og et hjem en føler seg velkommen i.

– Sangen ble mer betydningsfull i oktober. Vi har lenge vært i en prosess med å bli en fosterfamilie og i oktober ble vi fosterforeldre til en liten gutt som trengte et hjem å bo i. Sangen ble da enda mer betydningsfull for meg, forteller Skarlund.

Sangen heter «En ny venn» og blir sunget på sunnmørsdialekt.

– Juletiden er en tid for ettertanke og det kan være en tid der det kan være godt å se litt forbi seg selv. Akkurat i julen kan det kjennes litt ekstra ensomt enn i det daglige livet. Det å få en ekstra person, en ny venn, det kan være veldig godt å tenke på.

Laget video for å gjøre inntrykk

Tarjei Skarlund (t.h.) sammen med tidligere sandvolleyballpartner Martin Spinnangr. Foto: Alf Ove / SCANPIX

Sangen ble spilt inn hjemme i Stavanger, i Skarlunds eget studio. Der fikk han hjelp av en Gunnar Dybvik på gitar og gruppen Trio Triola. Da julesangen var i boks ville Skarlund visualisere verket sitt.

– Jeg liker veldig godt å skape noe. Lyd og bilde til sammen er med på å skape en enorm effekt. Jeg ville lage en historie der du viser folk som er alene, kanskje er i nød og trenger noen til å vise omsorg. Videoen ble laget for å formidle historien og for å gjøre et inntrykk med budskapet.

Skarlund lager mye musikk på fritiden og dette ble første gangen han følte han kunne si seg ferdig med et prosjekt.

– Det blir ofte at jeg gjør ferdig et prosjekt, men så føler jeg at jeg kan bli bedre. Jeg var veldig glad for å sette et stempel på at nå er jeg ferdig med et produkt og kan gå videre til neste, forteller Skarlund.