Tidligere Roma-spiller AaFK-aktuell

20 år gamle Valmir Berisha er aktuell for Aalesunds FK, skriver smp.no (krever innlogging). Den svenske spissen fra Halmstad signerte for Roma som 17-åring, men slo aldri til i den italienske klubben. Nå jakter han ny klubb for å utvikle seg videre, og Aalesund som jakter en ny spiss kan bli løsningen.