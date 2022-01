Tidligere havnefogd i Kristiansund får ankesak behandlet

Den tidligere havnefogden i Kristiansund ble i oktober 2021 dømt til 36 dagers samfunnsstraff for underslag. Nå får den tidligere havnefogden saken sin prøvd på nytt i Frostating lagmannsrett.

– Vi er veldig glade for at anken er sluppet gjennom, da vi mener tingrettens dom er feil. Dette er en sak som krever en viss erfaring med hvordan folk opptrer i forretningslivet. At man begår en feil, betyr ikke at man er en kjeltring, sier forsvarer Steinar Wiik Sørvik til lokalavisen Tidens Krav.