I dag startar rettssaka som kan gje Ole Ødegård fengselsstraff og koste han jobben. I ei årrekkje har han vore fungerande politimeister, sorenskrivar og dommar i Møre og Romsdal. I fjor sommar skulle han etter planen utnemnast til ny stilling i Frostating lagmannsrett.

Men så starta politiet etterforsking av påstanden om at Ødegård ikkje snakka sant då han forklarte seg for retten om den tidlegare kjærasten sin.

– Han vedgår ikkje straffskuld, sa Halvard Helle til NRK då tiltalen blei kjent før jul. Han er forsvarar for Ødegård og vil ikkje kommentere saka ytterlegare før rettssaka startar.

Halvard Helle er forsvarar for Ole Ødegård. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Skal lese opp intime meldingar

Denne veka skal Hordaland tingrett ta stilling til om den tidlegare dommaren på Nordmøre snakka sant då han forklarte seg om relasjonen til ei kvinne frå barnevernet etter ei rettssak i 2018. Ho var stemna som vitne, han var dommar. På det private plan hadde dei vore kjærastar i lang tid.

Då han fekk spørsmål frå Frostating lagmannsrett om forholdet mellom dei to, forklarte han at det var avslutta.

Men i lokalavisa Tidens Krav fortalde kvinna ei heilt anna historie. Ho la fram store mengder tekstmeldingar som skal ha blitt sendt mellom dei i den perioden han forklarte at forholdet var over.

NRK har også sett fleire av meldingane, og politiet skal etter planen lese opp fleire av dei i retten.

Rettsaka mot Ole Ødegård går for Hordaland tingrett. Den nære tilknytninga hans til til politi- og påtalemakta i heimfylket Møre og Romsdal gjer at etterforskinga og rettsaka er flytta til Bergen. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Fekk anonymt brev i posten

Det var eit anonymt brev som gjorde at saka hamna hos politiet.

For i den rettssaka der dommaren forklarte at han ikkje hadde nokon relasjon til den tidlegare kjærasten i barnevernet, sat ein barnefar. Han tapte omsorgsretten til barnet sitt.

Kort tid etter fekk han eit brev utan avsendar som fortalde om forholdet mellom dei to aktørane i retten der han nettopp hadde mist omsorga. Ei stund etter leste han om kjærasten som hevda i avisa at dommaren hadde loge til retten om forholdet deira. Det fekk han til å slå alarm og varsle både Riksadvokaten og domstolsadministrasjonen.

I fjor sommar opna politiet etterforsking og før jul tok Statsadvokaten i Hordaland ut tiltale mot den tidlegare dommaren.

Statsadvokat Benedikte Høgseth er aktor i saka. Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Det viser at det var rimeleg grunn for politiet til å etterforske om det hadde skjedd noko straffbart. Det underlege er at klienten min måtte varsle om dette, trass i at også domstolsadministrasjonen var kjent med opplysningane, seier advokaten til barnefaren, Sjak Haaheim.

– Korleis tolkar du det?

– Min klient vil ikkje spekulere i det. Domstoladministrasjonen må svare på kvifor ein ikkje reagerte på eit varsel om mogelege strafflagde handlingar. Det er heilt avgjerande at alle har høgst mogleg tillit til rettssystemet, seier Haaheim.

Leiinga ved Domstolsadministrasjonen ønskjer ikkje å kommentere uttalen frå advokaten.

Sjak R. Haaheim er advokat for barnefaren som tapte i retten. I ettertid fekk han eit anonymt brev om forholdet mellom Ole Ødegård og kvinna i barnevernet. Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

Sjukmeld og suspendert

Ole Ødegård har vore sjukmeld etter at saka blei kjent. For kort tid sidan blei han formelt suspendert frå stillinga som dommar.

No risikerer han å bli dømt for brot på straffelovens 365: «for i et dokument utstedt som ledd i rettspleie å ha gitt en uriktig erklæring som var bestemt til å brukes som bevis».

Strafferamma er to års fengsel, og statsadvokat Benedikte Høgseth i Hordaland ønskjer ikkje å seie noko om kor lang straff han risikerer.

Det er sett av to dagar til rettssaka.

Saka går for Hordaland tingrett i to dagar. Foto: Espen Hobbesland / NRK