Tidlegare Frp-statsråd blir First House-sjef

Per Høiby går av som toppsjef i First Hourse. Tidligere Frp-statsråd Jon Georg Dale tar over.

Høiby går av i 2025, skriver Dagens Næringsliv. Han har ledet PR-byrået siden oppstarten i 2010.

– Dette er et lenge planlagt skifte. Per Høiby har styrt First House på en utmerket måte i snart 15 år, og nå forbereder vi det første lederskiftet siden oppstarten, sier styreleder Kari Holm Hejna i en pressemelding.

Høiby sier at høsten vil bestå i en overgangsfase for å integrere Jon Georg Dale inn i rollen.

– Deretter ser jeg fram til å fortsette å jobbe med kunder i First House samtidig som jeg gleder meg til å jobbe videre med de nye og spennende selskapene som vokser fram her i Øvre Vollgate, sier Høiby.

Dale sier det er store sko som skal fylles.

– First House er et hus med mye kompetanse, og jeg gleder meg stort til å videreutvikle tjenestene til kundene sammen med dyktige kollegaer. First House skal fortsatt være Norges fremste kommunikasjonsbyrå. For å oppnå det, må vi skape merverdi for kundene, sier Dale.

Høiby er bror til kronprinsesse Mette-Marit.

