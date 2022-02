Det var ingen angrande syndar som møtte i rettsaka i Møre og Romsdal i starten av februar. Han hevda bestemt at han ikkje hadde utnytta dei tre pasientane sine og at det dei forklarte var fri fantasi.

No har han fått delvis medhald i retten. Han er dømd for eitt av forholda, men frifunnen for to av dei.

Han slepp også å betale erstatning til meir enn ei av dei.

– Eg er glad for at det blei domfelling på eitt punkt og skuffa over frifinninga på to punkt, seier bistandsadvokt Gerd Haagensen.

– Kva synest klientane dine?

– Dei ønskjer ikkje å seie noko om det, seier ho.

Statsadvokat Magne Nyborg ba om 4 år og 8 månaders fengsel for den tidlegare fastlegen. No vurderer påtalemakta ankespørsmålet.

– Retten har eit anna syn på dette enn oss, seier statsadvokat Magne Nyborg kort til NRK.

I tvil om overgrepa kan ha skjedd

I dommen kjem det fram at Møre og Romsdal tingrett meiner det er rimeleg tvil om den tidlegare legen har forgripe seg mot den eine pasienten sin. Retten er komne til at han ikkje kan dømmast for å ha forgripe seg mot henne som forklarte at han leitte fram lakkstrømper og kasta brukte kondomar i bossbøtta.

I forholdet til ei anna kvinne konkluderer retten med at forholdet var gjensidig, og at det er tvil også om forholdet kom i stand som følgje av at han var lege og ho pasient.

– Avhengig av han

Det var tårevått då dei tre kvinnene forklarte seg bak lukka dører i Møre og Romsdal tingrett. Den tidlegare fastelegen måtte forlate rommet for at dei skulle klare å fortelje kva dei har opplevd.

Ei av kvinnene sa ho var avhengig av legen sin for å få ut sterke medisinar som ho var blitt avhengig av. Ei anna forklarte at ho ikkje turde å seie nei, fordi ho ville vere sikker på at han stilte opp som vitne i ei rettsak.

Sjølv har den tidlegare legen skildra forholda som likeverdige kjæresteforhold. Ei av kvinnene nektar han for å ha røyvd.

Elskerinner og kjønnssjukdommar

I den uvanlege rettssaka har det teikna seg eit bilde av ein flink og omtenksom fastlege med stor seksuell apetitt. I tillegg til dei tre fornærma, er han under politietterforsking for å ha forgripe seg også mot to andre pasientar. Tre elskerinner og ekskona har også forklart seg.

Smitte av herpes mellom fleire av dei involverte har vore eitt av tema i retten.

Sjølv fortalte han i retten om at han oppbevarte strømper og sexy undertøy på legekontoret fordi han hadde tenkt å begynne med sal av slikt.

Det er allereie sett av tid til ankesaka i Frostating lagmannsrett i juni.