Tidenes Moldejazz

– Det sies at det er en av de beste festivalene i Moldejazz-historien og det tror jeg faktisk er sant, sier Festivalsjef Hans Olav Solli etter teppefallet for årets Moldejazz. Han forteller at festivalen både praktisk og gjennomføringsmessig har gått helt prikkfritt, og peker på balansen mellom kjernefestivalen og folkefesten som bakgrunn for festivalsuksessen.