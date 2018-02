Tidenes frossenpizzasalg i 2017

I fjor ble det salgsoppgang for frossen pizza i Norge for fjerde år på rad. Til sammen ble det solgt 50 millioner pizzaer i Norge, mer enn noen gang før. Det førte til at Orkla fikk et resultat før skatt på 1,3 milliarder kroner i fjerde kvartal. Grandiosa, som blir produsert av Stabburet på Stranda, fikk sin egen salgsrekord med 25,8 millioner solgte pizzaer og bidrog til resultatveksten. Forrige rekord var fra 2004 på 25,2 millioner.