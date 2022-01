Tidenes beste for norsk sjømat

Norske bedrifter har aldri solgt så mye sjømat til utlandet som i 2021. Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn sjømat. Oppdretts-laks står for desidert mest av eksportverdien - med 81 av 120 milliarder kroner totalt. På andre og tredjeplass kommer torsk og makrell. Jan-Erik Johnsen i Norges Sjømatråd sier at 2021 ble et utfordrende år på mange år, men resultatet ble strålende.