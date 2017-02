Tiåring med sjølbygd campingvogn

Mellom gult og vissent gress og knauser ytterst mot havet på Harøya, tøffer en helt spesiell doning med ein blåkledd kar som sjåfør. Det er ti år gamle Sebastian Marken Solheim som er ute på en av sine mange campingturer.

– Dette er veldig kjekt og spennende. Det er lett å kjøre, seier Sebastian og svinger doningen erfarent mellom knausene.

Det er rett og slett en plenklippertraktor tiåringen kjører. Den kvite, vesle campingvognen har han bygd selv med litt hjelp av farfar og pappa.

Sebastian har godt grep om rattet når han er ute på sine mange turer i nærområdet. Foto: Roar Strøm / NRK

– Vogna er helt vanntett og veldig sterk. Hjulene er solide også, forklarer Sebastian.

Aller tøffest er det at han også har fått skvettlapper på plass bak hjulene.

– Det er lurt å tenke ut hva gir man skal bruke før man legger ut på tur, sier tiåringen og deler gjerne erfaringene med andre campingvogneiere.

Det tok to år å bygge vogna.

Tiåring med uvanlig snekkerprosjekt Du trenger javascript for å se video.

Større vogn

Farfar Arnfinn Solheim, er gressklipperreparatør på hobbybasis, og har mange deler Sebastian kan benytte. Farfar blir også gjerne med på campingtur. Da blir det gjerne både sjokoladekjeks, varm drikke og annet godt over en god prat mellom de to karene.

Men Sebastian er ikke helt fornøyd med vogna ennå.

– Den er for kort. Nå vil jeg utvide den med et påbygg slik at det blir sengeplass og en dør imellom rommene, forteller han.

Sebastian har alt begynt på byggearbeidet som skal ende opp med en forlenget campingvogn. Foto: Roar Strøm / NRK

Tegningene er alt klar, og pappa gir gjerne en hjelpende hånd med byggeprosjektet.

Sebastian er hos pappa annenhver helg og i feriene. Det er få lekekamerater i nærheten så da er det kjekt med flere byggeplaner.

Påbygget blir ikke ferdig før til sommeren, så i mellomtiden får Sebastian greie seg med dagsturer i nærområdet på Harøya.