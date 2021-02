Ti bøter og et førerkortbeslag

Ni personer fikk fartsbot da politiet i dag hadde i 50-sonen på E136 ved Veblungsnes i Rauma. I tillegg fikk en person bot for bruk av mobiltelefon og en annen fikk førerkortet beslaglagt fordi personen gikk over grensen for antall prikker på førerkortet.