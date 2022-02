Det var lite anger å spore hos dei tre vaksne då saka gjekk for Møre og Romsdal tingrett i fjor haust. Verken mor, far eller bestefar vedgjekk å ha forgripe seg mot dei tre små barna.

Då dei blei dømde, anka alle tre. No har lagmannsretten svart med å legge til eitt års fengsel for kvar.

I tillegg må kvar og ein av dei betale 450 000 kroner til kvart av barna.

– Eg synest det er ein god dom og ein rett dom og ein ganske stor lettelse for dei dette gjeld, seier Trude Marie Wold som er bistandsadvokat for dei tre barna.

Ho seier det er heilt spesielt at begge foreldra og ein bestefar blir dømd for å ha forgripe seg mot tre små.

Bistandsadvokat Trude Marie Wold er glad for at lagmannsretten har skjerpa straffa. Foto: Synnøve Hole / NRK

Blei låst inn på loftet og brent

I retten blei det spelt av avhøyr med barna der dei fortalte at dei blei låst inne på eit mørkt loft, brende med lighter og at bestefaren og foreldra bytta på å forgripe seg på dei. Det yngste barnet skal ha vore berre eit spedbarn då overgrepa starta.

Ifølgje eitt av barna skal bestefaren ha trua med å skyte dei, om dei fortalte nokon om det som skjedde.

Familien budde i ei lita bygd i Møre og Romsdal, og ingen i nærmiljøet slo alarm.

Lagmannsretten har funnet bevist at alle de tre tiltalte har utført og medvirket til alvorlige seksuelle overgrep overfor de tre fornærmede Utdrag frå dommen i Frostating lagmannsrett

Advokat Roar Edvardsen representerer mor i saka. Han har ingen kommentar til dommen, men seier dei no vil vurdere ein anke til Høgsterett.

Under rettsaka blei det spelt av lydopptak der barna forklarte at foreldra og bestefaren batt dei. Desse taustumpane blei lagt fram i retten. Foto: Politiet

Uvanlege skadar

Ein overlege som har undersøkt barna forklarte seg under rettsaka. Han sa a than aldri før har sett så alvorlege skadar etter seksuelle overgrep. Han undersøkte borna i 2019, seks år etter at dei blei plasserte i fosterheim.

– Det er påfallande og sjeldan at ein ser så store skadar som hos desse syskena. Skaden er omfattande og alvorleg, sa han då han forklarte seg under rettssaka i september.

Familien var i politiet sitt søkelys allereie for fleire år sidan, men saka blei lagt vekk på grunn av mangel på bevis. No er alle tre dømde i to rettsinstansar.