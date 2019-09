Thrándarson reddet Aalesund

Aron Elís Thrándarson berget poeng for Aalesund med en sen utligning i 1-1-kampen mot Kongsvinger i 1. divisjon lørdag. Det melder NTB. Ibrahim Shuaibu sendte Kongsvinger i føringen et kvarter før slutt, men to minutter på overtid scoret Thrándarson for Aalesund. Målet gjør at 24-åringen står med seks mål denne sesongen. Aalesund hadde før dette uavgjort-resultatet ikke gitt fra seg poeng siden 23. juni. Laget leder 1. divisjon med sine 57 poeng, hele ni poeng foran Start og Sandefjord.