Thon advarer Ålesund kommune

Krav fra Ålesund kommune kan føre til at Olav Thon skrinlegger planene om å bygge Breiviktunet i Breivika, skriver smp.no. (krever innlogging) Plan- og byggesaksutvalget har vedtatt et forslag til endringer, der de også uttrykker bekymring for at det vil skape presedens dersom det blir tillatt å etablere dagligvarebutikk og ha høyere andel parkeringsplasser enn kommuneplanen gir rom for. I et brev til kommunen skriver Olav Thon gruppen at det er fem punkt som sterkt berører mulighetene for å realisere Breiviktunet.