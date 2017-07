– Jeg er egentlig bare veldig lettet, og kjempefornøyd med være blant topp fem i U23 i verden, forteller Helseth til NRK.

Ålesunderen kom til finalen med fjerde beste tid fra semifinalene. I finalen havnet hun etter de beste fra start, og klarte aldri å gjøre opp for terrengtapet. På de siste 500 meterne passerte hun imidlertid tyske Juliane Faralisch.

– Det ble ganske tøft. Jeg hang godt med de første fem hundre meterne, så merket jeg at tempoet var litt for høyt for min del og tok tempoet litt ned for å ha en spurt på slutten, forteller Helseth.

Ble en bonus

20-åringen har rodd dobbelt hele denne sesongen og ble overrasket da hun klarte å kvalifisere seg direkte til en semifinale for så å komme til finalen i singlesculler.

– Jeg var ikke forberedt på det, og fikk bare et par dager på å forberede meg. Det er dobbelt jeg har satset på, så å få reise til U23-VM i singel var bare en bonus, forteller Helseth.

Det ble svenske Lovisa Claesson som ble verdensmester. Hun var i egen klasse. Oda Madland Aagesen og Maia Emilie Lund rodde litt tidligere søndag inn til en sterk andreplass i B-finalen i lettvekt dobbeltsculler. To sekunder skilte opp til Frankrike på plassen foran.

– Jeg visste ikke hvilke forventninger jeg skulle ha når jeg kom hit, og var veldig usikker på hvordan jeg rodde i forhold til alle andre, sier Helseth

Planen er nå å satse mot VM i Floridas i slutten av september, hvor hun ror dobbelt med Marianne Madsen.

– Det har gått i ett lenge nå, så planen er først å ta en etterlengtet ferie i en uke, før det skal trenes mot VM, forteller Helseth.