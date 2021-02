Thale Rushfeldt Deila til Molde

21 år gamle Thale Rushfeldt Deila har skrevet en toårskontrakt med Molde Elite, og skal starte å spille fra sommeren. Hun spiller nå for Fredrikstad BK og ble kåra til årets venstreback i eliteserien i fjor. – Jeg gleder meg veldig. Det er et lag med høye ambisjoner og jeg vil være med på den reisen, sier Deila. Hun legger til at hun liker Tor Odvar Moen som trener, og syns han er god på å utvikle spillere. Molde ligger nå på sjetteplass i eliteserien. – Dette er en fantastisk signering for oss. Thale har hatt ei fin utvikling i FBK-tida, og er altså en av de mest talentfulle spillerne i norsk håndball, sier trener Tor Odvar Moen.