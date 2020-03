Tett leidning

Ein tett avløpsleidning i Spjelkavik i Ålesund har ført til mykje overvatn i området, melder 110-sentralen. Det har mellom anna ført til at ein Kiwi-butikk har stengt. Både slamsugbilar og brannvesenet er på plass. Det var først meldt at ein leidning var gravd over.