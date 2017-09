Testfjord for framtidsskip

Stordfjorden skal bli nytta som testfjord for framtidas fjernstyrte og autonome skip. – Storfjorden er ideell, med nærleik til heile 14 skipsverft og 20 reiarlag, der fleire allereie nyttar dette området til prøveturar for nybygde skip, seier Per Erik Dalen, administrerande direktør for GCE Blue Maritime.