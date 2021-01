Testet positivt på vei til Ålesund

To personer på vei til Ålesund har testet positivt på korona. De ble stoppet på grensa og er satt i isolasjon i Halden kommune. De to er del av et reisefølge på 32 personer. Resten av følget testet negativt på grensa, men er i karantene i Ålesund. Smittesporingsarbeid er i gang, og hele reisefølget skal testes på nytt mandag. Det opplyser Ålesund kommune i ei pressemelding.