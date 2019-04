Tester verdens første

ABB, SINTEF og Fiskerstrand på Sula skal teste brenselceller for verdens første ombygging til en hydrogen hybrid ferge. I det nye prosjektet skal ABB og SINTEF Oceans laboratorium i Trondheim utforske hvordan brenselceller og batterier best kan kombineres for å fungere optimalt på fergeruter. I tillegg testes hvordan disse energikildene best integreres med andre systemer i maskinrommet for Fiskerstrand.