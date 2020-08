Tester ny metode for å redde fugler

Svartmaling av rotorblad på vindturbiner på Smøla gjør at færre fugler dør. Norsk institutt for naturforskning har gjort testforsøk helt siden 2006, og svartmaling av rotorbladene førte til at dødeligheten blant fugler gikk ned med 70 prosent, skriver Tidens Krav. (krever abonnement). Forsker Roel May sier til avisa at selv om resultatene er lovende, er det fortsatt et stykke igjen til de har et funksjonelt design som kan brukes.