Tester kolonnekjøring

Det blir kolonnekjøring i Ellingsøytunnelen i morgen, tirsdag, fra klokken 20 til 06 onsdag morgen. Årsaken er at det skal gjøres elektroarbeid i tunnelen. Samtidig er det en test på trafikkavviklingen, for til høsten skal tunnelen utbedres. Brannsikkerheten skal heves og risikoen for ulykker reduseres, og dette arbeidet tar cirka ett år.