Tester folk for mulig smitte

De som skal testes for koronavirus i Molde kommune, skal møte opp på Træffhuset. Men du må ha timeavtale før du kommer. – For å unngå samlinger av mennesker som kan være smittet, er det svært viktig at dette respekteres, sier kommuneoverlege Cato Innerdal. Molde kommunes koronatelefon: 906 90 626 for å få avtale om testing på Træffhuset. Sjukepleier Elin Bækkelund i Molde tester mulige koronasmittede.