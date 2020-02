Testdyrking av tare

Før helga ble et anlegg for testdyrking av tare satt ut på Ohrstranda på Frei, og denne uka skal det settes ut et tilsvarende anlegg i havet ved Grip. Testdyrkinga skjer i regi av fylkeskommunen. Initiativtaker Bengt Endreseth sier arbeidet startet for fire år siden med en kartlegging som har vist at taren vokser fire ganger så raskt ute i havet som i en fjord. Svaret på hva som er det beste dyrkingsområdet kommer etter sommeren.