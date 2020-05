Testar tsunamivarselet i dag

Tusenvis av innbyggjarar i Fjord, Stranda og Sykkylven skal i dag varslast via tyfon og sms om at det store skredet frå Åkneset går. Testen blir gjennomført årleg for å sikre at folk som bur i området blir varsla dersom det enorme fjellpartiet rasar i fjorden. Men dei siste åra har fleire meldt tilbake at dei ikkje har blitt varsla, og heller ikkje trur dei kjem til å bli det. Dagleg leiar Steinar Belsby i Åknes/Tafjord Beredskap seier dei likevel meiner varslinga er trygg nok.