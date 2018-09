Testar klor mot gyrosmitte

For første gong blir det no gjort eit fullskala forsøk der klor skal reinse ei lakseelv for gyrosmitte. Resultatet kan få mykje å seie for arbeidet i fleire av dei store lakseelvane som har parasittsmitten. Ikkje minst den nasjonale lakseelva Driva. – Dersom dette fungerer så gir det oss enno eit verktøy for å kunne kjempe mot gyrosmitte, seier Anne Kristin Jøranlid, seniorrådgivar i Miljødirektoratet. Sjå meir her: