Terrengbrann sløkt i Hornindal

Sunnmørsposten melde om brann i terrenget ved Grodås etter at det small i ein trafostasjon. Brannvesenet seier no til NRK at skogbrannen er sløkt. – Heldigvis blei det oppdaga tidleg og det er tilnærma ingen vind på staden. Brannvesent er framleis der for å drive oppsyn og etterkontroll, seier operasjonsleiar Arnfinn Klausen i 110-sentralen. Dei anslår at mellom 200 og 300 kvadratmeter er brunne ned.