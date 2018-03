Terrengbrann har spreidd seg

Brannen på Sandsøya har spreidd seg vidare opp ei fjellside. Mannskap frå Sandsøy og Larsnes arbeider med å sløkke brannen. Ein brannbil blir frakta over frå Larsnes og mannskap frå Kvamsøy er på veg. Nils Bjerknes, operasjonsleiar ved 110-sentralen i Møre og Romsdal seier det ikkje skal vere fare for at brannen spreiar seg til busetningar. – Mannskapet jobbar på spreng. Den største utfordringa er at terrenget gjer det vanskeleg å kome seg fram, seier han.