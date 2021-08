Tente bål – politiet oppretter sak

Det er stor skogbrannfare i Møre og Romsdal nå, og politiet oppretter derfor sak etter at en person tente et søppelbål i fjellsiden over Brautaset i Ørsta.

– Det kunne ha spredd seg til terrenget, sier operasjonsleder Tor André Gram Franck til NRK.

Politiet oppretter sak fordi det er såpass tørt i terrenget, og fordi det er bålforbud.

– Når du fyrer opp ruskebål, skal du sikre deg med slokkemiddel. Det var det ikke til stede, sier han.