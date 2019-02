Tenner faklar for Mork

Privatpersonar i Ørsta og Volda arrangerer fakkeltog for Mork rehabiliteringssenter, 4. mars. Styret i helseføretaket skal kutte 135 millionar kroner. Rehabiliteringssentera på Mork og i Aure er i fare. Initiativtakarane meiner kommunane ikkje er i stand til å bygge opp eit tilsvarande tilbod, om tenesta blir lagt ned. – Det er ein gamal tradisjon å kveikje faklar når fare trugar, og vi er sikre på at mange har lyst til å vise engasjementet sitt for denne saka før styret skal gjere endeleg vedtak, seier ein av initiativtakarane Marit Aklestad.