Tenåringar slåst

To tenåringar frå Sunnmøre er dømt til 20 og 25 dagar i fengsel etter ei valdsepisode tidlegare i år. For begge er fullføringa av straffa utsett med ei prøvetid på to år. For den eine er det også eit vilkår at han gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet.

Ifølge dommen slo og sparka dei to ein tredje tenåring på kjøpesenteret Moa. Dei skal også ha slengt han i bakken og dradd han bortover golvet.