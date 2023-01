Tenåring tiltalt

Ein gut i slutten av tenåra frå Romsdal er tiltalt for seksuell omgang med eit barn under 14 år. Dette skal ifølge tiltalen ha skjedd då guten var 16 år.

Han er også tiltalt for å ha oppbevart videoar som seksualiserer ein person under 18 år og for å ha delt desse med andre. Han er også tiltalt for krenkande åtferd.