Tenåring må i fengsel



Ein mann i slutten tenåra er i Møre og Romsdal tingrett dømd til åtte månaders fengsel for over 30 ulike lovbrot. Mellom anna er han dømd for vald, truslar, bedrageri og mange tilfelle av å ha køyrd bil utan gyldig førarkort. Lovbrota har skjedd både i Møre og Romsdal og Trøndelag.