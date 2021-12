Tenåring er våken

Tenåringen, som førre veke blei alvorleg skadd i ei valdshending i Molde, er no vaken. Det seier politiinspektør Yngve Skovly. Guten ligg innlagt på St. Olavs hospital i Trondheim. – Han er vaken, men ikkje mogleg å avhøyre per no. Han vil bli avhøyrt så fort det let seg gjere, men vi må ta omsyn til helsetilstanden hans, seier Skovly.