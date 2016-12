Mannen som no må i fengsel var 18 år gamal då han første gongen valdtok den 16 år gamle kjærasten sin første gongen. Ho sov, men vakna etter kvart og fekk stoppa han.

Trass i at han angra, heldt han likevel fram, og er dømd til å ha valdtatt henne mellom 10 og 20 gongar på same måten.

Han er også dømd for å ha tatt bilde av henne naken og lagt ut på internett.

Mannen møtte i Romsdal tingrett nyleg og vedgjekk det han hadde gjort, mot den tidlegare kjærasten sin.

Oppdaga tilfeldig

Ifølgje dommen var det tilfeldig at den no 18 år gamle kvinna oppdaga at kjærasten hadde tatt bilde av henne naken medan ho sov og delt på internett.

Dette gjorde henne svært uroleg for å bli kjent igjen, og i april i 2016 gjekk ho til politiet med saka.

Strafferabatt for å ha vedgått

I dommen viser retten til at mannen har gjort seg skuldig i minst ti seksuelle overgrep mot kvinna over ein lengre periode, og meiner det er straffeskjerpande. Bildedelinga på internett har gjort at ho har vore redd for å bli identifisert.

I formildande retning legg retten vekt på at mannen har vedgått overgrepa og dermed gjort situasjonen enklare både for kvinna og for politiet, som skulle etterforske saka.

Vidare blir det vist til at dei to heldt fram forholdet etter overgrepa, og at dei var nesten jamgamle.

Likevel er han no dømd til fengsel i tre år. Halvtanna år av straffa er på vilkår. I tillegg må han betale henne 100 000 kroner i erstatning.