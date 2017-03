Telt til tradjazz

Moldejazz skal utvide tilbudet med tradisjonell jazzmusikk i New Orleans-stil. I år åpner et helt nytt spillested på Rådhusplassen. Det skal settes opp et stort telt med vaudeville-teater. Det blir plass til 300 personer. Ytre Suløens Jass-Ensemble skal åpne stedet