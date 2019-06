Telia skal ordne mobildekninga

Telia skal bygge infrastrukturen som skal sørge for mobildekning langs en 11 kilometer lang veistrekning mellom Trollstigen og Valldal. Mangelfull mobildekning har skapt stor bekymring for alle som ferdes i området som er et populært turistmål. Stasjonen ligger i en nasjonalpark, og strømforsyningen vil derfor være basert på solceller og vindturbiner. Løsningen blir den første i sitt slag i Norge. Telia sikter seg inn mot åpning til neste års sesong.