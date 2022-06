Telia har fått til mobildekning

Telia opplyser til NRK at de har fått aktivert 2G på basestasjonen på Trollstigen. Dette gir dekning mot Trollstigplatået og inn mot Valldal på dagtid. Det betyr at reisende som er innenfor basestasjonens dekningsområde igjen kan ringe nødetatene hvis en hendelse skulle oppstå. Telia regner med at basestasjonen vil være i full drift igjen, med 4G- og 5G-dekning, torsdag 30. juni. Basestasjonen gikk ned i slutten av april som følge av kraftig uvær.