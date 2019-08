Telenor er igang med feilsøking

Årsaken til at Geiranger er uten telefon- og internettdekning er en teknisk feil på en sambandsløsning mellom to koblingspunkter som fører data- og teletrafikk mellom enhetene. Det opplyser pressevakt i Telenor, David Fidjeland. Entreprenør har nå startet feilsøking i Geiranger der tre basestasjoner er nede. Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å rette feilen. – Vi må ta forbehold om at det kan ta tid alt etter hva skaden er, sier Fidjeland. De som trenger kontakt med nødetatene oppfordres til å oppsøke omsorgssenteret i Geiranger.