Tekstmeldingar i retten

Den tidlegare kjæresten til sorenskrivar Ole Ingar Ødegård skal forklare seg på første dag i rettsaka som startar 1. mars. Ødegård er tiltalt for å ha loge for retten om forholdet sitt til henne, og nektar straffskuld. Det skal også leggast fram for retten ei lang rekkje tekstmeldingar dei to sende til kvarandre medan han hevda at forholdet var over. Han er no suspendert.