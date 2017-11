Tekniske problemer

Ei av fergene i sambandet Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya er innstilt på grunn av tekniske problemer. Det melder Norled. A-ruta går ikke. Norled opplyser at de arbeider med å skaffe reserveferge. Norled opplyser at fartøy i rute B går over i rute A klokka 18.20.