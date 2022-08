Tekne med tjuvegods

Politiet har kontrollert to personar i Dalegata på Nordlandet i Kristiansund. Den eine er ein mann i slutten av 20-åra og den andre i starten av 40-åra. Dei to karane hadde med seg fleire gjenstandar som dei ikkje kunne gjere greie for. Politiet drog inn gjenstandane og startar etterforsking av hendinga, skriv dei på Twitter.