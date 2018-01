Tek ikkje attval

Kirsti Slotsvik har gitt beskjed til valkomiteen at ho ikkje ønskjer attval som styrerepresentant i Helse Møre og Romsdal. Ho seier dette er ei direkte følgje av at ho no blir direktør i Jernbanedirektoratet. Ho peikar på at den største utfordringa for helseføretaket no er å få folk til å dra i same retning. – Helse Møre og Romsdal kan få til kva som helst om alle miljøa dreg i same retning, seier Slotsvik til NRK. Ho meiner dette er ei vel så stor utfordring som tronge økonomiske rammer.