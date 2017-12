Taxiforbund anmelder for andre gang

Norges Taxiforbund i Møre og Romsdal har anmeldt selskapet Pompel og Pilt Entertainment for andre gang til politiet, etter at saken deres nylig ble henlagt. Bakgrunnen for anmeldelsen er at forbundet mener limousinselskapet trenger løyve for passasjertransport mot betaling. Selskapets motargument er at tilbudet deres bare tilbyr gjester show og underholdning. Den første anmeldelsen ble henlagt etter bevisets stilling.