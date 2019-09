Tatt opp fra sjøen i god behold

Mannen som ble observert flytende i vannet i Giskesundet mellom Alnes og Giske, er tatt opp fra sjøen i god behold. Det opplyser hovedredningdssentralen for Sør-Norge. Han falt i sjøen etter å ha seilt på et seilbrett, men hadde på seg våtdrakt og redningsdress. Et helikopter og en båt var satt i søket.