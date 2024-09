Ingen er alvorlig skadd etter ulykka på Tornes i Hustadvika, men føreren av motorsykkelen er tatt med til lege for sjekk. Det sier operasjonsleder i politiet Tove Holst-Dyrnes.

Like før klokka 15 i dag meldte politiet at det hadde skjedd en ulykke mellom en MC og en bil på stedet. Operasjonslederen sier at det er ikke mistanke om ruskjøring, men det blir opprettet sak.