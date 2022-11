Tatt med 2,37 i promille

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 21 dagar for fyllekøyring. Det var i desember i fjor at mannen reiste på butikken for å handle medisinar. Tidlegare på kvelden hadde han drukke øl og whisky, men forklarte at han ikkje hadde følt seg full når han sette seg bak rattet. På veg til butikken køyrde han inn i ein bil som hadde stoppa for å svinge av vegen. Mannen blei henta av ambulanse og køyrd til legevakt for sjekke. Blodprøve tatt av mannen viste ei promille på 2,37.

I tillegg til fengselsstraffa mister mannen førarretten i to år og seks månader og må betale ei bot på 35.000 kroner.