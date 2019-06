Tatt imot som heltar

AaFK blei tatt imot som heltar då dei i dag kom tilbake til Color Line stadion i dag. I går tok laget seg vidare i NM-cupen etter å ha vunne over Rosenborg 5–4 på straffespark. Målvakt Andreas Lie redda ei straffe da Aafk måtte i straffekonk mot Rosenborg i cupen i går. Men i staden for å ta noko ære for at dei no er vidare i cup-eventyret, rosar han heile laget etter kampen.